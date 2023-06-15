Хворі та інваліди: кого кремль вирішив відправляти на фронт

У той час як російські солдати щодня гинуть в Україні, кремль змінює правила призову до армії. Винятків тепер майже немає.

Останнім часом російські окупанти зазнали особливо важких втрат. Лише у битві за Бахмут загинули десятки тисяч російських бойовиків. У генералів з оточення диктатора путіна, схоже, закінчуються солдати. У всякому разі це випливає з нових правил призову на військову службу, які були видані владою. Згідно з ними, тепер повинні брати на війну й тих чоловіків, яких досі не призивали. Російський парламент за останні місяці ухвалив низку законів, спрямованих на «мобілізацію якомога більшої кількості чоловіків».

За даними онлайн-платформи «Можем объяснить», під мобілізацію потрапляють також науковці та чоловіки з вищою освітою. Кажуть, що винятки для хворих і людей з обмеженими можливостями, а також чоловіків до 65 років включно також скасовані. Кажуть, що на фронт можуть відправити навіть тяжких злочинців. Останнє принаймні не є чимось новим. Протягом багатьох місяців ватажок «Вагнера» пригожин мав спеціальний дозвіл, щоб вербувати злочинців у російських таборах та в'язницях. Багато з них, недосвідчені в боях і погано підготовлені, полягли, наприклад, у бою за Бахмут.

Послаблення правил призову, на думку правозахисників, має на меті підготувати другу хвилю мобілізації. Речник кремля дмитро пєсков ще в березні заперечував, що в країні планується ще одна мобілізація. Однак, можливо, кремль лише посилює приховану мобілізацію, щоб не викликати обурення серед населення. Поки що в російському громадянському суспільстві немає значного опору війні в Україні, розпочатій путіним, деспот жорстко контролює ситуацію. Він посилив покарання за громадянську непокору, тому росіянам навряд чи вдасться висловити свою незгоду, навіть якщо вони цього захочуть.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сказали нещодавно в кремлі з приводу загальної мобілізації у рф.

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