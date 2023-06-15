«Знятий з обліку» і «виключений з обліку»: кого саме з чоловіків не випустять за кордон

В зв'язку с продовженням Радою військового стану і загальної мобілізації в Україні обмежений виїзд за кордон чоловіків віком 18−60 років. В той же час країну можуть вільно покидати ті, хто не перебуває на військовому обліку. Однак у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що знятих із військового обліку за кордон можуть все ж не випустити.

Тому адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, чи справді можуть не випускати за кордон знятих з військового обліку чоловіків.

Так, до початку повномасштабного вторгнення багато чоловіків призовного віку могли отримати у військкоматах штамп «знятий з обліку». Але виявилося, що таким людям виїхати за кордон проблематично.

А ось вже статус «виключений з обліку» означає, що чоловік може перетнути кордон безперешкодно.

«Зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби, а (термін. — Авт.) „виключений з обліку“ застосовується, коли чоловіка визнали взагалі непридатним до військової служби», — пояснив юрист різницю.

Кого можуть зняти з військового обліку

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає, що з військового обліку можуть виключити такі категорії українців:

призваних чи прийнятих на військову службу;

визнаних ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

тих, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджених за злочин на час відбування покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

людей, які втратили українське громадянство.

«Проблема полягає в тому, що раніше діяв Наказ Міністерства оборони України № 207 від 12.07.1999 року, яким не було передбачено „виключення з обліку“ а діяв термін „зі зняттям з військового обліку“, і саме через це цього можуть виникнути складнощі при перетині кордону», — пояснив проблему юрист.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чому 17-річних підлітків можуть не випустити за кордон, а також кого з осіб з інвалідністю можуть мобілізувати.

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