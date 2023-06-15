Іспанія з курйозним голом на 88-й хвилині не пустила чемпіонів Європи до фіналу Ліги націй: відеоогляд матчу

У четвер, 15 червня, визначився другий фіналіст розіграшу Ліги націй-2022/2023. У голландському Енсхеді на стадіоні «Де Гролс Весте» зійшлися Іспанія та чинний чемпіон Європи Італія. Нагадаємо, напередодні Хорватія в овертаймі виявилася сильнішою за Нідерланди (4:2).



Ліга націй. ½ фіналу

Іспанія — Італія — 2:1

Голи: Піно (3), Хоселу (88) — Іммобіле (11, з пенальті).

Востаннє суперники зустрічалися між собою в жовтні 2021-го в… півфіналі попереднього розіграшу Ліги націй, і тоді сильнішою виявилася Іспанія (2:1), граючи більше тайму в більшості після вилучення Бонуччі.

І цього разу досвідчений захисник апенінців (121 матч у футболці «Скуадри Адзурри»!) відзначився не з найкращого боку. Вже на 3-й хвилині Леонардо «подарував» м'яч Піно перед власним штрафним майданчиком, і нападник сповна скористався наданою можливістю.

Утім, іспанці недовго вели в рахунку. Ле Норман у власному штрафному за допомогою руки зупинив спробу Дзаньоло прокинути м'яча, і Іммобіле впевнено реалізував пенальті, пробивши точно в нижній кут. Більше того, апенінці незабаром і взагалі вийшли вперед після того, як Фраттезі реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Нічийний рахунок тримався практично до останніх хвилин основного часу, коли здавалося, що, як і напередодні, овертаймів не уникнути, але іспанці все ж таки забили переможний гол. Взяття воріт вийшло доволі курйозним — після подачі кутового захисники вибили м'яча, Родрі зіграв на підбиранні перед штрафним майданчиком та пробив у бік воріт, і після рикошету від італійського захисника м'яч прилетів прямо на ногу Хоселу, який буквально з метра переправив сферу у ворота.

Таким чином, у неділю, 18 червня, у вирішальному поєдинку за трофей у Роттердамі зійдуться Хорватія та Іспанія, а в поєдинку за «бронзу» в Енсхеде змагатимуться Нідерланди та Італія.

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Фото uefa.com

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