У Лондоні померла актриса та політик Гленда Джексон

В Лондоні у своєму будинку померла знаменита британська актриса Гленда Джексон. Їй було 87 років. За свою кар'єру вона зібрала рідкісну колекцію нагород. Джексон удостоїлася двох премій «Оскар», премії «Золотий глобус», BAFTA, «Еммі», «Тоні». Вона також отримала орден Британської імперії (CBE), але вже не за акторську діяльність, а як політик. До речі, модельєрка Мері Куант, що вигадала мініспідницю, теж була відзначена орденом Британської імперії.

Гленда Джексон народилася 9 травня 1936 року в англійському графстві Мерсисайд у сім'ї робітників. У віці 16 років дівчина кинула школу, щоб гастролювати з аматорською театральною трупою. Через 10 років вона дебютувала на великій сцені в культовому спектаклі легендарного режисера Пітера Брука «Марат/Сад».

На Гленду звернув увагу інший знаменитий режисер — Кен Расселл. Він запропонував актрисі зніматися у фільмі «Закохані жінки». Це була екранізація однойменного роману Девіда Герберта Лоуренса, який був заборонений у низці країн світу, а також у деяких частинах Британії через, як вважали критики, надмірно відверті постільні сцени. Вважалося, що книга пропагує вільне кохання.

Джексон погодилася. Її партнером у картині став відомий актор Олівер Рід. Расселл зняв дуже відвертий фільм для свого часу. Гленда й Олівер з'явилися на екрані оголеними. Багато глядачів були обурені. Проте ця роль принесла актрисі першу премію «Оскар».

Вдруге Американська кіноакадемія нагородила британську актрису через три роки за головну роль у комедії «З шиком». Цей фільм також приніс Гленді премію «Золотий глобус».

У 1992 році Джексон була обрана членом британського парламенту. Вона вирішила завершити акторську кар'єру і присвятити себе цілком політиці. Гленда була членом уряду Тоні Блера.

У 2015 році вона оголосила про відхід з політики і повернення на сцену. Наприкінці нинішнього року очікується прем'єра останнього фільму Джексон. Її партнером у ньому став знаменитий Майкл Кейн.

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