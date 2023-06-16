Мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, виплатять по 11 600 гривень кожному, — Мінреінтеграції

Кабмін схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок підриву рашистами греблі Каховської ГЕС — гроші надасть держава та Міжнародна організація з міграції ООН.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям на ці потреби 564 млн 875 тис. гривень.

Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. По 6 600 гривень всім постраждалим додатково виділить Міжнародна організація з міграції ООН.

Наразі вода поступово йде з затоплених територій. Напередодні середній рівень води у Херсонської області складав 2,04 метри.

Фото Херсонської ОДА

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