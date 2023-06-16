Цікавий варіант: пиріг зі свининою та гречкою на тесті з кефіром

Пироги є дуже популярною стравою серед українців. Після того, як відома кулінарка Світлана Мурська поділилася рецептом пирога з ревенем та маком, Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» розповів, як приготувати пиріг з гречки та свинини.

«Цікавий варіант смачного обіду або вечері. Спробуйте приготувати!» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти: — Гречана крупа — 300 г

- Свинина — 200 г

- Морква — 2 шт

- Цибуля — 1 шт

- Сіль, спеції — за смаком

- Борошно — 1 склянка

- Кефір — 1 склянка

- Яйце — 2 шт

- Цукор — щіпка

- Сода — 0,5 ч. л. Приготування: Моркву натерти на великій тертці. Цибулю подрібнити. Обсмажити овочі, додати до них січену свинину та обсмажити близько 5 хвилин. Гречку промити й додати у фарш, посолити, приправити та залити окропом у співвідношенні 2:1. Накрити кришкою і на повільному вогні довести до готовності до випарювання рідини. Або поставити в духовку. У цей час у кефір додати соду. Яйце збити з цукром і сіллю, додати кефір. Всипати борошно і розмішати вінчиком, щоб не було грудочок. Залишити тісто на 15 хвилин. Форму змастити маслом, дно застелити промасленим папером для випічки. Вилити половину тіста, потім остиглу гречку. Залити рештою тіста. Випікати при 180 градусах близько 40 хвилин.

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