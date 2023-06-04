«Дуже просто, але божественно смачно»: швидкий пиріг з цибулею та беконом від Володимира Ярославського

Відомий український кулінар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом запеченого «генеральського» сала, розповів, як приготувати пиріг з цибулею та беконом.

«Іноді найпростіші речі можуть здивувати. Надзвичайно простий рецепт, але разом божественно смачно! Швидкий пиріг з цибулею та беконом», — написав він.

Інгредієнти: 500 г листкового бездрізджового тіста

60−80 г бекону

120−140 г цибулі

Оливкова або рослинна олія

Трішки бальзамічного оцту

Сіль, свіжі трави

Трішки меду Спосіб приготування: Розморожене тісто обережно розгортаємо і ділимо на 6 частин. Кожен трішки проколюємо виделкою, щоб не так сильно деформувалися у процесі випікання. На пергамент наливаємо трішки олії, бальзамічного оцту, сіль, тім’ян (тут можна додати ще меду). Кладемо кільце цибулі, на нього ломтики бекону, зверху листкове тісто. При бажанні можна змастити яйцем, але це не обов’язково. Випікаємо при температурі 180 г приблизно 25−30хвилин, слідкуємо щоб тісто було повістю приготоване. Коли пиріг готовий, залишаємо його на 2 хвилини.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати пиріг з лавашу та сиру, а також «ледарський» пиріг з листкового тіста з грибами та сиром.

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