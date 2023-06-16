«Це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче „миротворити“ на користь Москви»: Олексій Копитько про ракетний удар 16 червня

Радник міністра оборони України Олексій Копитько прокоментував обстріл Києва 16 червня у день приїзду лідерів африканських країн.

«За півтора роки повномасштабної війни заздалегідь та з датами (!) було анонсовано дуже малу кількість візитів іноземних гостей до Києва.

Наголошую — заздалегідь і з датами.

Візити західних лідерів не анонсуються та висвітлюються із затримкою.

Навкидку ви можете згадати минулорічний візит Генсека ООН, який приїхав до Києва із Москви (!). Пам'ятаєте, що тоді сталося?

На 16−17 травня наперед було анонсовано візит до Києва представника КНР.

Тоді Росія вперше застосувала масштабний комбінований обстріл: 6 кинджалів, 9 калібрів, 3 іскандери (все збито).

Сьогодні Росія, за попередніми даними наших ПС, знову зробила комбінований удар, 6 кинджалів та 6 калібрів збито.

Тобто, Кремль обстрілює Київ з метою завдати максимальної шкоди саме в момент приїзду до нас осіб, які де-факто діють на користь Москви. Свідомо та ДУЖЕ ДЕМОНСТРАТИВНО.

Навіщо це потрібно?

Є лише одне раціональне пояснення: таким чином Москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють на користь сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти.

Ні на нас, ні на захід, ні навіть на саму російську аудиторію ці обстріли вже жодного враження не роблять.

Ми повинні розуміти, що в голові африканських лідерів, напевно, зовсім інша картинка з приводу війни, ніж у нас. Сформовано її Москвою на підставі зведень, в яких знищено більше зброї, ніж нам поставлено.



Але вже двічі протягом місяця трапляється конфуз.

Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче «миротворити» на користь Москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати", — написав Копитько в Telegram.

Фото поліції

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