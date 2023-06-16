Гарячий вікенд: синоптики обіцяють спеку на вихідних, але місцями за раз випаде місячна норма опадів

В Україні у більшості областей очікується літня тепла погода, у західному регіоні під впливом атмосферного фронту буде дощити. Так вважає кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

У наступні дві доби у західному регіоні нашої країни погодні умови визначатиме малорухомий атмосферний фронт, який розташується у меридіональному напрямку. Внаслідок його впливу пройдуть дощі, місцями рясні, в окремих пунктах може випасти місячна норма опадів, також відзначатимуться суттєві контрасти температури повітря. В інших областях нашої країни на тлі поля зниженого атмосферного тиску погода очікується більш стійкою та спокійною, проте місцями з невеликими дощами. Температура повітря виявиться на 1 — 3 °C вищою за середні багаторічні показники.

В суботу, 17 червня, у західних областях переважно нестійка та волога погода. Пройдуть дощі, подекуди значні. Вдень можливий град, місцями шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень у Вінницькій, Житомирській та Рівненській областях +25…+30 °С, на решті території +18…+23 °С.

У північних областях погода без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних областях мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

На півдні України переважно без опадів, лише вдень у Запорізькій області очікується невеликий, подекуди помірний дощ, можливі грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

У східній частині країни вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +23…+28 °С.

В неділю, 18 червня, у західних областях утримається дощова, нестійка та прохолодна погода. Вдень у Карпатському регіоні, а також у Львівській та Волинській областях значні дощі. Вдень можливий град. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах подекуди можливе посилення до 12 — 17 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у Карпатському регіоні, Львівській та Волинській областях +15…+20 °С.

У північній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +26…+31°С.

У центральних областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +26…+31°С.

У південній частині України вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози; місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +24…+29 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

В той же час синоптикиня Наталка Діденко пише, що у суботу дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями на сході України і на Дніпропетровщині. Дощі супроводжуватимуться часом грозами, при грозах може рвонути вітер.

«У неділю дощі втримаються знову на заході України, на сході пройдуть лише на Донеччині, а ще додадуться до вологого списку південні області та Крим. Усі, хто не ввійшов у ці списки із дощем — 17−18 червня очікується суха погода. Температура повітря відповідатиме сезону — дуже тепло чи й спекотно. Впродовж дня передбачається +25+30 градусів, на заході повітря свіже. +19+24 градуси. У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27+29 градусів», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ігор Кібальчич розповів, яким буде перший літній місяць в Україні, а народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода у липні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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