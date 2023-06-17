Салат за 5 хвилин за рецептом любимої свекрухи: готуємо з того, що є у холодильнику

Салати чи не найбільш популярні літні страви. Готуються вони швидко, зазвичай легкі, з сезонних продуктів. Кожен може вибрати для себе свій варіант салату — більш дієтичний, або більш поживний.

На сайті «Господинька» запропонували рецепт салату з того, що є в кожної господині у холодильнику.

Салат називається «Моя прекрасна леді», готується він за 5 хвилин.

«Ніжний, легкий, смачний! Готується дуже просто, а продукти досить бюджетні і завжди є під рукою. Такий салатик чудово підійде для вечері або святкового столу», — пише авторка й додає, що це рецепт її свекрухи.

Інгредієнти:

1 качан капусти пекінської

200 г шинки

1 баночка кукурудзи консервованої

200 г майонезу

150 г сухарики

сіль до смаку

Приготування:

Капусту нашаткувати.

Шинку нарізати соломкою.

З’єднати капусту, шинку та кукурудзу.

Заправити салат «Моя прекрасна леді» майонезом, трохи посолити та ретельно перемішати.

При цьому сухарики краще додавати вже перед споживанням, щоб вони не розмокли.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт літнього десерту «Персикові троянди».

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram