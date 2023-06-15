Десерт «Персикові троянди»: незвичайний смаколик із присмаком літа (відео)

Літо — благодатна пора, коли тепло, сонячно. Природа радує різноманітними барвами, квітами, смачними фруктами та овочами.

Ще тільки початок літньої пори, а господині вже готують вишукані варення з полуниці, варять вареники, печуть пироги. Полуницю можна використовувати у багатьох десертах.

А можна замість цієї ягоди у смаколик додати персики.

Як готується незвичайний десерт, розповіли досвідчені кулінари.

Персикові троянди

Інгредієнти:

Вершки

Цукор

Цукор-ванілін

Листовий желатин

Вафлі лимонні

Апельсинове желе

Персики

Приготування:

Замочити желатин у невеликій кількості води на 5 хвилин.

Натерти вафлі на грубу терку. Викласти крихту у креманки.

На невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріти желатин до розчинення.

Вершки злегка збити міксером з цукром та ваніліном. Додати желатин і знову трохи збити. Розлити масу по креманках та поставити у холодильник.

Персикам дати стекти від рідини і нарізати їх тоненькими дольками.

Викласти дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.

Зверху «троянди» залити апельсиновим желе.

Желе готується так, як зазначено на упаковці, тільки води додати вдвічі менше.

Поставити на кілька годин у холодильник.

Нагадаємо, для тих, хто береже фігуру та обмежує себе у тортиках, відомий кулінар Володимир Ярославський запропонував смачний сніданок — вівсянка тирамісу.

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