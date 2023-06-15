36.87 / 37.36 40.02 / 40.73
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Десерт «Персикові троянди»: незвичайний смаколик із присмаком літа (відео)

18:56 15 червня 2023
десерт

Літо — благодатна пора, коли тепло, сонячно. Природа радує різноманітними барвами, квітами, смачними фруктами та овочами.

Ще тільки початок літньої пори, а господині вже готують вишукані варення з полуниці, варять вареники, печуть пироги. Полуницю можна використовувати у багатьох десертах.

А можна замість цієї ягоди у смаколик додати персики.

Як готується незвичайний десерт, розповіли досвідчені кулінари.

Персикові троянди

Інгредієнти:
Вершки
Цукор
Цукор-ванілін
Листовий желатин
Вафлі лимонні
Апельсинове желе
Персики

Приготування:
Замочити желатин у невеликій кількості води на 5 хвилин.

Натерти вафлі на грубу терку. Викласти крихту у креманки.

На невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріти желатин до розчинення.

Вершки злегка збити міксером з цукром та ваніліном. Додати желатин і знову трохи збити. Розлити масу по креманках та поставити у холодильник.

Персикам дати стекти від рідини і нарізати їх тоненькими дольками.

Викласти дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.

Зверху «троянди» залити апельсиновим желе.

Желе готується так, як зазначено на упаковці, тільки води додати вдвічі менше.

Поставити на кілька годин у холодильник.

Нагадаємо, для тих, хто береже фігуру та обмежує себе у тортиках, відомий кулінар Володимир Ярославський запропонував смачний сніданок — вівсянка тирамісу.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін

Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

корозія

Краще не купувати: «антирейтинг» з ТОП-5 авто, які схильні до корозії

огірки

Молоко та йод: як підвищити з їх допомогою на дачі врожай огірків

Полуниця

«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту