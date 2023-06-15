Десерт «Персикові троянди»: незвичайний смаколик із присмаком літа (відео)
Літо — благодатна пора, коли тепло, сонячно. Природа радує різноманітними барвами, квітами, смачними фруктами та овочами.
Ще тільки початок літньої пори, а господині вже готують вишукані варення з полуниці, варять вареники, печуть пироги. Полуницю можна використовувати у багатьох десертах.
А можна замість цієї ягоди у смаколик додати персики.
Як готується незвичайний десерт, розповіли досвідчені кулінари.
Персикові троянди
Інгредієнти:
Вершки
Цукор
Цукор-ванілін
Листовий желатин
Вафлі лимонні
Апельсинове желе
Персики
Приготування:
Замочити желатин у невеликій кількості води на 5 хвилин.
Натерти вафлі на грубу терку. Викласти крихту у креманки.
На невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріти желатин до розчинення.
Вершки злегка збити міксером з цукром та ваніліном. Додати желатин і знову трохи збити. Розлити масу по креманках та поставити у холодильник.
Персикам дати стекти від рідини і нарізати їх тоненькими дольками.
Викласти дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.
Зверху «троянди» залити апельсиновим желе.
Желе готується так, як зазначено на упаковці, тільки води додати вдвічі менше.
Поставити на кілька годин у холодильник.
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