Салат з полуницею, куркою та шпинатом: смачно, як у ресторані

Салати з полуницею, черешнею та іншими ягодами дуже популярні у ресторанах й коштують чимало. То чому б не спробувати приготувати таку страву вдома?

Рецептом страви поділилась українська співачка та фуд-блогерка Анна Конда.

— Такий салат ситний та смачний, — говорить Анна Конда. — Рецепт такий.

Полунично-шпінатовий салат з куркою

Інгредієнти (на 2 порції):

60 г — шпинату;

150 г — запеченого або відвареного курячого філе;

200 г (10−12 шт.) — полуниці;

30 г горішків кешʼю.

Для заправки: оливкова олія (хоча можна використати й лляну чи іншу за вашим смаком), мед та гірчиця, сіль та перець.

Викладаємо на тарілочки шпинат, додаємо порізані на шматочки куряче філе та полуницю. Заправляємо та посипаємо подрібненими горішками кешʼю.

Смачного!

Анна Конда: «Салат з куркою, шпінатом та полуницею смачний та корисний»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати теплий салат з овочами та куркою.

Фото з альбому Анни Конди

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