«Особливою популярністю користується моє мило у вигляді зефіру та десерту „Павлова“», — майстриня Наталія Кириленко

Мило у вигляді квітів і букетів надзвичайно популярне у користувачів. Однак ним уже мало кого здивуєш. А от мило, яке створює майстриня з селища міського типу Макарів на Київщині Наталія Кириленко, важко відрізнити від справжніх тістечок, десертів, тортиків. Не випадково надпис на її сторінці у фейсбуці попереджає: «СТОП. Не куштувати. Мило». Про секрети створення артмила Наталія Кириленко розповіла «ФАКТАМ».

— Я створюю мило з гліцеринової мильної основи з додаванням косметичних барвників та ароматизаторів, — розповідає Наталія Кириленко. — Перш за все потрібно мати якісні силіконові форми. Кожне тістечко, кожна ягідка потребують своєї. Зазвичай створення артмила — це багатоетапний процес. Спершу потрібно відтворити з мила тістечко або тарталетку, окремо залити різні ягідки, зробити з мильної основи імітацію крему, потім зібрати все до купи. Найскладніше — підібрати колір, щоб він був, як у справжніх смаколиків. До речі, реалістичний не тільки вигляд, але й аромат. Не раз чула від людей, що вони його відчувають, навіть дивлячись на фото.

— Які роботи у вас найулюбленіші?

— Це артмило у вигляді зефіру, десерту «Павлова», шоколадного торта з малиною, десерту у вигляді сердечка і вафельного торта. У мене є й колекція мила у вигляді фруктів та ягід — яблук, груш, персиків, абрикос, айви, мандаринок, лимонів, бананів, малини, ожини, полуниці, вишні, винограду…

Мильні яблука та груші вражають реалістичністю

— А яке мило найпопулярніше у поціновувачів краси?

— Раніше це було мило у вигляді торта «Наполеон» та рогалика. Зараз — у формі зефіру та десерту «Павлова». У фруктовій артколекції найбільш популярні мандаринки.

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Натхнення може прийти несподівано. Наприклад, зайду до магазину десертів — і мені вже хочеться створити мило у вигляді тортика. Також надихають аромати кави та свіжої випічки. Мотивують й успішні люди. Їх приклад стимулює мене працювати більше та краще.

Навіть кава на цьому фото – це артмило

— Чи любите ви солодке? Чи подобається вам готувати смаколики?

— Можливо, я вас здивую, але солодощі взагалі не люблю — ні їсти, ні готувати.

— У яких країнах відоме ваше артмило?

— У Польщі, Чехії, Німеччині, Великобританії… Це країни, куди я особисто відправляла створене мною мило. Проте чимало моїх робіт люди замовляють на подарунки. Отож, мені й самій цікаво, якими маршрутами воно мандрує.

Кожна ягідка малини з мила – філігранна робота

— Як вважаєте, у чому популярність артмила?

— У його схожості з натуральними десертами, які є улюбленими у багатьох людей. Моє артмило прикрашає чимало кав’ярень. Трапляється, що відвідувачі кав’ярень замовляють до кави мої артдесерти. І поки не торкнуться, не вірять, що вони з мила, що це декор.

Наталя Кириленко: «Найскладніше у створенні артмила - підібрати колір, щоб він був, як у справжніх смаколиків»

— Як правильно зберігати артмило?

— Воно не втрачає вигляд досить довго, головне — щоб у приміщенні не було волого та не потрапляли прямі сонячні промені.

— Яке мило мрієте створити?

— Мило-желе. Воно буде особливе. Під дією гарячої води утворюватиметься багато піни для ванни.

Раніше майстриня Анна Синиця, яка створює мило ручної роботи, розповіла про секрети натуральної косметики.

Фото з альбому Наталії Кириленко

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