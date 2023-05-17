«Ідеї створення мила приходять мені навіть уві сні»: майстриня Анна Синиця про секрети натуральної косметики

Мило ручної роботи зазвичай особливе. Воно може пахнути лісом або степом, садом чи морем. А це найкращі аромати природи… Натуральна косметика зараз у тренді в усьому світі. Й в Україні вона надзвичайно популярна. Майстриня з Київщини Анна Синиця створює натуральне мило власноруч. Воно має популярність не тільки в Україні, але й за кордоном, куди через війну змушені були виїхати чимало наших співвітчизників. За словами майстрині, не раз відправляла своє мило до Польщі, Німеччини, Словенії… В інтерв’ю «ФАКТАМ» Анна Синиця розповіла про те, як створює мило, та що її зазвичай надихає у творчості.

«Для діток я роблю мило з іграшками всередині»

— Створювати мило я почала три роки назад, — розповідає Анна Синиця. — Через пандемію втратила роботу, що була пов’язана з підбором кухонних меблів. Хотілося займатися чимось творчим, тому ідея створювати мило мене тоді врятувала. Я вчилась, експериментувала. Й мені це було до душі. Важливо, щоб мило водночас було й корисним, і гарним. Зокрема, для діток я роблю мило з іграшками всередині, щоб малеча мила ручки наполегливо, рухаючись до мети.

— Як ви створюєте мило? Що найскладніше у роботі?

— Процес створення мила — справжня магія. У складі мила олії: оливкова, кокосова, пальмова, рицинова… Також необхідний луг. Для аромату можна використовувати ефірні олії та ароматизатори. Оскільки працюю з високими температурами, щоб уникнути опіків, потрібні рукавички, окуляри та респіратор. Найцікавіший момент у приготуванні мила — його розрізання, адже на зрізі можна побачити неймовірні картини. Дивлюся і бачу гори, море, а чоловіку це нагадує туман… Головне ж, що усі ці картини асоціюються з радістю.

Трояндове мило створене з використанням пелюсток троянди

«Для створення цитрусового мила з ефектом скрабу використовую подрібнену на кавомолці цедру апельсинів та лимонів»

— Які різновиди мила створюєте?

— Ромашкове, трояндове, лавандове, хвойне, ванільне, кавове… Вважаю, що найкраще мило — натуральне, тому для створення трояндового мила використовую пелюстки троянди, а для цитрусового мила з ефектом скрабу — подрібнену на кавомолці цедру апельсинів та лимонів. Також в асортименті є мило-скраб з маком.

Мило з маком має ефект скрабу

Для отримання хвойного мила застосовую голки сосни, які спочатку висушую, а потім подрібнюю. Я живу поряд з лісом, тому збираю та сушу різні корисні трави. Це й кропива, й чистотіл, і ромашка… Звісно, використовую все це для створення свого мила. Рослини дають не тільки чудовий аромат, але й колір — жовтий, зелений…

Цитрусове мило має аромат апельсинів та лимонів

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Природа. А ще відгуки поціновувачів моєї продукції. Та й сама робота надихає. Інколи ідеї створення мила мені приходять навіть уві сні.

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

— Моє мило познайомило мене з багатьма цікавими та щирими людьми. Хіба це не диво?

«ФАКТИ» також розповідали про творчість майстрині з Івано-Франківська Наталії Лупич, яка створює цукрові квіти, що неможливо відрізнити від справжніх.

Фото з альбому Анни Синиці

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