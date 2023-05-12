Квіти, які створює цукрова флористка з Івано-Франківська Наталія Лупич , не відрізнити від справжніх. Не випадково вона двічі ставала золотою призеркою Міжнародного конкурсу кондитерів Cake International у 2020 та 2021 роках. Квіти з цукрової мастики - це перш за все вишуканий декор для тортів. Він дивує, милує око, створює святковий настрій. Презентація торта з квітами з цукрової мастики — завжди подія. Весняна колекція квітів Наталії Лупич з цукрової мастики викликає захоплення. Про процес її створення українська майстриня розповіла «ФАКТАМ».

«Дуже люблю на гілці з трояндами зробити квіточку, на якій залишилось лише пару пелюсток»

— До створення нової колекції цукрових квітів я готувалась заздалегідь, — розповідає Наталія Лупич. — Ще взимку почала обдумувати концепцію. Хотілось створити квіти, які б гармонійно поєднувались в букетах та композиціях. Одразу ж вирішила зробити сонячні кульбабки — і не просто одну квіточку, а показати повний цикл життя кульбабки: від маленького пуп'янка до милої пухнастої «хмаринки» з насінинами, що розносяться вітром… У букеті вирішила поєднати також незабудки та конвалії. Це улюблені мої квіти. Трапляється, що побачу якусь красиву рослину й одразу починаю уявляти, з якими квітами я б її поєднала, як красиво композиція виглядала б на тортах. Адже квіти з цукрової мастики - це перш за все декор для святкових тортів. Красивий та вишуканий, він здатен дивувати і навіть викликати захоплення.

Весняний букет з кульбабами, незабудками та конваліями – одна з нових робіт майстрині

— Що найскладніше у вашій роботі?

— При ліпленні потрібно зберегти природні ботанічні особливості квітів: розмір, колір, кількість пелюсток… Важливий навіть нахил голівок квітів в різний період їхнього цвітіння. Наприклад, у відцвілої квіточки голівка повинна бути хоча б трішки нахилена донизу, листочки мають бути пожухлими, з пропеченими сонцем дірочками, надірвані вітром… Щоб троянда виглядала, як жива, продумую ракурс, ніби вона схилилася від вітру, зелені листочки трохи зачервоніли від сонця, пелюстки позакручувалися або взагалі почали опадати… Дуже люблю на гілці з трояндами зробити квіточку, на якій залишилось лише пару пелюсток. Щоб досягти досконалості, я багато спостерігаю за квітами у природі. Фотографую з різних ракурсів, вивчаю будову рослини і стаю майже «ботаніком».

Ніжні пелюстки троянд – філігранна робота

«Коли мої квіти приносять людям радість, я щаслива»

— Улюблені квіти наречених у декорі весільних тортів — півонії з цукрової мастики, — продовжує розповідь Наталія Лупич. — До речі, я вирішила спробувати ще один матеріал в декорі тортів. Це вафельний папір. Квіти з нього теж виглядають неймовірно «живими». І до того ж мають велику перевагу — вони майже невагомі. А вага декору має велике значення для кондитерів під час збирання тортів. Особливо багатоярусних. Потрібно, щоб декор не був занадто важкий, витримував транспортування, «дружив» з покриттям торта — кремом, не «танув» під впливом вологості…

Дельфініум – ще одна з вишуканих квіток у весняній колекції майстрині з Івано-Франківська

— Вашу сакуру не відрізнити від справжньої.

— Цвіт цього дерева зачаровує, напевно, всіх. Неймовірно красиві квіти — ніжні та легкі як метелики. Дуже люблю фотографувати свої цукрові квіти на природі. Вони виглядають як справжні. Мені хочеться, щоб промені сонця торкнулись пелюсток та листячка, показали їх прозорість та легкість, малюнок прожилок.

Квіти сакури Наталія Лупич порівнює з метеликами – ніжними та легкими

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Неймовірне розмаїття та краса квітів у природі. А ще надихають вдячні відгуки поціновувачів моєї творчості та їхні щирі емоції. Коли мої квіти приносять людям радість, я щаслива.

Наталія Лупич: «Мене надихають неймовірне розмаїття та краса квітів у природі»

Раніше про неймовірно красиву колекцію цукрових квітів для тортів «ФАКТАМ» розповіла відома американська кондитерка Олена Так.

Фото з альбому Наталії Лупич

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