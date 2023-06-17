Розгром від Англії на Мальті та помста Петракова у Кардиффі: відеоогляди матчів відбору Євро-2024 16 червня

У п'ятницю, 16 червня, 12 поєдинками у п'яти групах відновився відбірний цикл чемпіонату Європи з футболу.

Кваліфікація Євро-2024. 3-й тур

Група В

Гібралтар — Франція — 0:3 (Жиру, 3, Мбаппе, 45+3, Муелі, 78, у свої ворота).

Греція — Ірландія — 2:1 (Бакасетас, 15, з пенальті, Масурас, 49 — Коллінз, 29). На 90+5-й хвилині вилучено Догерті (Ірландія).

Становище команд: 1. Франція — 9 очок (3 матчі); 2. Греція — 6 (2); 3. Нідерланди — 3 (2); 4. Ірландія — 0 (2); 5. Гібралтар — 0 (3).

Група С

Північна Македонія — Україна — 2:3 (Барді, 31, з пенальті, Ельмас, 39 — Забарний, 62, Конопля, 67, Циганков, 83). На 73-й хвилині вилучено Мусліу (Північна Македонія).

Мальта — Англія — 0:4 (Атап, 8, у свої ворота, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 30, з пенальті, Вілсон, 82, з пенальті).

Становище команд: 1. Англія — 9 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (2); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (2); 5. Мальта — 0 (3).

Група D

Латвія — Туреччина — 2:3 (Емсіс, 51, Тоберс, 90+4 — Бардакчі, 23, Ундер, 61, Кахведжі, 90+5). На 83-й хвилині вилучено Емсіса (Латвія).

Уельс — Вірменія — 2:4 (Джеймс, 10, Вілсон 72 — Селарраян, 19, 75 Ранос, 30, 66). На 78-й хвилині вилучено Мура (Уельс).

Вірмени, очолювані екснаставником збірної України Олександром Петраковим, сенсаційно обіграли у Кардиффі Уельс. Хто забув, саме валлійці на цій же арені не пустили нашу команду (з Петраковим на чолі!) на ЧС-2022. Помстився!

Становище команд: 1. Туреччина — 6 (3); 2. Хорватія — 4 (2); 3 у.е.льс — 4 (3); 4. Вірменія — 3 (2); 5. Латвія — 0 (2).

Група H

Данія — Північна Ірландія — 1:0 (Вінд, 47).

Фінляндія — Словенія — 2:0 (Пах'янпало, 13, Антман, 64).

Сан-Марино — Казахстан — 0:3 (Вороговський, 37, Тагіберген, 64, Зайнутдінов, 90+5).

Становище команд: 1. Данія — 6; 2. Казахстан — 6; 3. Фінляндія — 6; 4. Словенія — 6; 5. Північна Ірландія — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група І

білорусь — Ізраїль — 1:2 (Ебонг, 16 — Вайссман, 85, Глух, 90+2).

Косово — Румунія — 0:0.

Андорра — Швейцарія — 1:2 (Вієйра, 68 — Фройлер, 9, Амдуні, 33).

Становище команд: 1. Швейцарія — 9; 2. Румунія — 7; 3. Ізраїль — 4; 4. Косово — 3; 5. Андорра — 1; 6. Білорусь — 0.

У 3-му турі кваліфікації чемпіонату Європи, у суботу, 17 червня, зіграють: група А — Норвегія — Шотландія, Кіпр — Грузія; група Е — Фарери — Чехія, Албанія — Молдова; група F — Бельгія — Австрія, Азербайджан — Естонія; група G — Литва — Болгарія, Чорногорія — Угорщина; група J — Португалія — Боснія та Герцеговина, Ісландія — Словаччина, Люксембург — Ліхтенштейн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні Хорватії та Іспанії стали фіналістами Ліги націй.

Фото uefa.com

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