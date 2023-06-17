Де і коли дивитись онлайн Україна — Мальта: розклад трансляцій та прогноз на поєдинок відбору Євро-2024

У понеділок, 19 червня, збірна України з футболу, яка перемогла в гостях Північну Македонію (3:2), проведе на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві номінально домашній матч кваліфікації чемпіонату Європи проти команди Мальти (арбітр — 46-річний Рудді Буке з Франції).

Якщо збірна України, окрім успіху в Скоп'є, вже встигла програти в групі Англії (0:2), то Мальта, яку очолює італієць Мікеле Марколіні, капітулювала у всіх трьох зустрічах, поступившись Північній Македонії (1:2), Італії (0:2). та Англії (0:4).

У попередні роки суперники зустрічалися один з одним лише один раз. І тоді, у товариському поєдинку в австрійському Граці 2017-го, Україна сенсаційно програла острів'янам — 0:1. Той матч через перевищення ліміту на кількість замін до офіційного реєстру ФІФА не потрапив. Але осад, як то кажуть, залишився.

Відеоогляд матчу Україна — Мальта — 0:1 у 2017-му

У майбутньому протистоянні букмекери вбачають явним фаворитом нашу збірну. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу команди Сергія Реброва приймає з коефіцієнтом 1,20, на нічию — 9,00, на виграш Мальти — 16,50.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Мальта на території нашої країни дивіться о 19:00 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Рівне» тощо) та на MEGOGO.

Кваліфікація Євро-2024. Група С. 4-й тур

19 червня (понеділок)

Україна — Мальта 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Зазначимо, що цього ж дня у групі С зіграють команди Англії та Північної Македонії.

Становище команд: 1. Англія — 9 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (2); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (2); 5. Мальта — 0 (3).

Нагадаємо, що у 5-му та 6-му турах відбору Євро-2024 у квартеті С зіграють: Україна — Англія, Північна Македонія — Італія (9 вересня) та Італія — Україна, Мальта — Північна Македонія (12 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у яскравому спарингу у Бремені втратила перемогу над командою Німеччини.

Фото uaf.ua

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