Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який раніше повідомив про повернення податкової системи України до довоєнної, вручив кубок на благодійному тенісному турнірі парламенту колишньому міністру культури часів Віктора Януковича Михайлу Кулиняку.

Про це сам Куліняк написав на своїй сторінці у Facebook, проте згодом видалив повідомлення. Але скріншот повідомлення також зберігся на низці телеграм-каналів, зокрема у журналіста Михайла Ткача.

«Дякую Комітету Верховної Ради за запрошення взяти участь у тенісному турнірі на кубок парламенту та особисто Андрію Кожем'якіну. Почесно здобути нагороду з рук голови Верховної Ради! Разом до перемоги», — написав Кулиняк.

Скріншот з instagram Михайла Кулиняка

Раніше на сайті ВР з'явився анонс благодійного тенісного турніру. «Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту проводить XIV благодійний тенісний турнір серед народних депутатів України усіх скликань на Кубок Верховної Ради України. Мета заходу — популяризація тенісу серед народних депутатів України та збирання коштів на підтримку Збройних Сил України», — йшлося в анонсі. Захід був запланований на 17 червня. На сайті парламенту немає повідомлень про результати турніру.

Андрій Кожем'якін у поточному скликанні парламенту є головою комітету з молоді та спорту.

Кулиняк сьогодні є головою ГО «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» (УТОПІК). Експертна рада з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Міністерства культури та інформаційної політики у березні зверталася до правоохоронців з вимогою не допустити рейдерського захоплення УТОПІК.

«Так, від 26 січня 2023 року з"явилося повідомлення про реєстрацію нового керівника УТОПІК, колишнього міністра культури України часів Азарова-Януковича — Михайла Кулиняка. Окрім нього, в керівництві однієї із найважливіших громадських інституцій у сфері культури значаться й інші політики та посадовці, що були прямо пов’язані з діяльністю нині заборонених проросійських партій Медведчука та Януковича», — йшлося в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Кулиняк був фігурантом низки корупційних скандалів щодо неправомірних кадрових рішень, зловживань владою і на посаді міністра, і на посаді керівника Національного палацу мистецтв «Україна».

2021 року Кулиняк брав участь у конкурсі на посаду директора Художнього арсеналу, проте не пройшов голосування.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мер Львова погрожує «Галінвесту» судом Лінча, компанія звинувачує Садового в бажанні отримати «долю».

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram