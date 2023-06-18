«Справжні смаки Азії і задоволення від їжі»: биті огірки від Тетяни Литвинової

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати полуничне варення, поділилася рецептом битих огірків.

«Биті гірки. Ні це не жарт, це справжні смаки Азії і задоволення від їжі. Зовсім не складно», — написала вона.

Інгредієнти: — огірок 1000 г

- соєвий соус 40 г

- часник 4−5 зуб.

- олія кунжутна 30 г

- гострий перець 2 шт

- кунжут 3−5 г

- рисовий оцет 30 г

- цукор 2 ч.л.

- кінза 30−50 г Спосіб приготування: 1. Зрізаний кінчики на огірках і побити їх скалкою.

2. Нарізати поперек і трохи в діагональ.

3. Змішати всі інгредієнти між собою, залити огірки цією сумішшю і поставити в холодильник на 1 годину

3. Подавати холодними прикрасивши нарізаною кінзою.

Як писали «ФАКТИ», «биті» огірки є дуже популярною стравою у Китаї та інших країнах Східної та Південно-Східної Азії. Люблять їх за свіжість, яскравість і насиченість, адже тут (як це часто буває в азіатів) зібрані докупи всі основні смаки: солоний (за рахунок солі та соєвого соусу), солодкий (цукор), кислий (оцет), гіркий та гострий (чилі). Крім того, багато азіатів вважають, що така закуска навесні відновлює чоловічу силу та повертає впевненість у собі.

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