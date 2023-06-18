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«Справжні смаки Азії і задоволення від їжі»: биті огірки від Тетяни Литвинової

19:25 18 червня 2023
Биті огірки

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати полуничне варення, поділилася рецептом битих огірків.

«Биті гірки. Ні це не жарт, це справжні смаки Азії і задоволення від їжі. Зовсім не складно», — написала вона.

Інгредієнти:

— огірок 1000 г
- соєвий соус 40 г
- часник 4−5 зуб.
- олія кунжутна 30 г
- гострий перець 2 шт
- кунжут 3−5 г
- рисовий оцет 30 г
- цукор 2 ч.л.
- кінза 30−50 г

Спосіб приготування:

1. Зрізаний кінчики на огірках і побити їх скалкою.
2. Нарізати поперек і трохи в діагональ.
3. Змішати всі інгредієнти між собою, залити огірки цією сумішшю і поставити в холодильник на 1 годину
3. Подавати холодними прикрасивши нарізаною кінзою.

Як писали «ФАКТИ», «биті» огірки є дуже популярною стравою у Китаї та інших країнах Східної та Південно-Східної Азії. Люблять їх за свіжість, яскравість і насиченість, адже тут (як це часто буває в азіатів) зібрані докупи всі основні смаки: солоний (за рахунок солі та соєвого соусу), солодкий (цукор), кислий (оцет), гіркий та гострий (чилі). Крім того, багато азіатів вважають, що така закуска навесні відновлює чоловічу силу та повертає впевненість у собі.

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