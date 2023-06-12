«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом приготування фаршированих печериць на мангалі, розповіла, як приготувати полуничне варення.
«Полуничне варення, яке на пряму пов’язане з днем мого народження. Мама закривала його напередодні, як їхати до пологового будинку. На наступний день було велике свято — Вознесіння Христова і сусідка почувши аромати полуниці каже: Катя ти ж закрий варення сьогодні, завтра велике свято. Так я поспішаючи на велике свято також вирішилиа попроситися на світ Божий. День народження в мене завтра, а стогодні, довгоочікуване полуничне варення. По найкращому сімейному рецепту від моєї коханої мамочки. Полуничка в ньому виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена! Колір варення має яскравий і смакує воно неперевершено смачно! Полуничку, купіть тверденьку, можна із зеленкуватими кінчиками, щоб не розлізлось від температурного навантаження», — йдеться у повідомленні.
Інгредієнти:
2 кг полуниці
1,5 кг цукру
300 мл води
Спосіб приготування:
1. Зваріть сироп з цукру та води, щоб цукор повністю розчинився.
2. Почищену полуницю залийте цим сиропом і дайте вистигнути.
3. Через 6−8 годин злийте сироп і проваріть його без ягід 10−15 хвилин, а потім залийте полуницю і знову і знову дайте вистигнути постояти 6−8-10 годин. Робити це можна зранку і віечері протягом трьох днів.
4. Зранку третього дня треба варити останній раз сироп і він повинен бути густуватим. Як що ні, то уваріть його 20−30 хвилин на великому вогні. Додайте ягоди і дайте закіпіти разом.
5. Закрийте в банки і переверніть вистигати на кришку.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати варення з полуниці нашвидкуруч, а також назвали ТОП-5 незвичайних смаколиків з полуниці.226
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