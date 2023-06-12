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«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»

17:57 12 червня 2023
Полуниця

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом приготування фаршированих печериць на мангалі, розповіла, як приготувати полуничне варення.

«Полуничне варення, яке на пряму пов’язане з днем мого народження. Мама закривала його напередодні, як їхати до пологового будинку. На наступний день було велике свято — Вознесіння Христова і сусідка почувши аромати полуниці каже: Катя ти ж закрий варення сьогодні, завтра велике свято. Так я поспішаючи на велике свято також вирішилиа попроситися на світ Божий. День народження в мене завтра, а стогодні, довгоочікуване полуничне варення. По найкращому сімейному рецепту від моєї коханої мамочки. Полуничка в ньому виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена! Колір варення має яскравий і смакує воно неперевершено смачно! Полуничку, купіть тверденьку, можна із зеленкуватими кінчиками, щоб не розлізлось від температурного навантаження», — йдеться у повідомленні.

Інгредієнти:

2 кг полуниці
1,5 кг цукру
300 мл води

Спосіб приготування:

1. Зваріть сироп з цукру та води, щоб цукор повністю розчинився.
2. Почищену полуницю залийте цим сиропом і дайте вистигнути.
3. Через 6−8 годин злийте сироп і проваріть його без ягід 10−15 хвилин, а потім залийте полуницю і знову і знову дайте вистигнути постояти 6−8-10 годин. Робити це можна зранку і віечері протягом трьох днів.
4. Зранку третього дня треба варити останній раз сироп і він повинен бути густуватим. Як що ні, то уваріть його 20−30 хвилин на великому вогні. Додайте ягоди і дайте закіпіти разом.
5. Закрийте в банки і переверніть вистигати на кришку.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати варення з полуниці нашвидкуруч, а також назвали ТОП-5 незвичайних смаколиків з полуниці.

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