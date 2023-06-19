Хотіли вручити повістку: під Одесою на ринку пролунали постріли

У місті Рені Ізмаїльського району Одеської області стався інцидент під час спроби вручити чоловікові повістку.

Інцидент трапився 18 червня на місцевому ринку.

«Між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та місцевим жителем під час вручення йому повістки виник конфлікт.

У ході словесної суперечки один з представників органу військового управління вистрілив вгору зі стартового пістолета», — йдеться у повідомленні поліції.

Стрілянина на ринку викликала обурення відвідувачів та торговців, які почали протестувати проти дій співробітників ТЦК.

Очевидці одразу викликали поліцію. Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту, з якими наразі проводять слідчі дії, та вилучили зброю, патрони, стріляну гільзу та інші речові докази. Вони будуть спрямовані на експертне дослідження.

Нагадаємо, в Україні продовжується загальна мобілізація громадян. Відповідно до закону, мобілізація може торкнутися чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для звільнення чи відстрочення від служби. За ухилення від мобілізації передбачено відповідальність.

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