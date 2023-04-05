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Суспільство та люди

В Україні можуть дозволити реєстрацію автомобілів з правостороннім кермом: чому це важливо

13:11 5 квітня 2023
Водій за кермом

У Верховну Раду подано проект закону, яким пропонується дозволити реєстрацію в Україні машин з правим кермом. Наразі автівки, які були в користуванні, волонтери активно возять з-за кордону для підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. «В Україні заборонена реєстрація автомобілів з правим кермом, згідно Закону „Про дорожній рух“. Але волонтерам доводиться завозити багато машин для допомоги ЗСУ. І у Великобританії можна купити автівки, які дуже допоможуть нашим військовим, але там розташування керма з правої сторони», — зазначив він.

За словами Гончаренка, зараз на кордоні знаходиться близько сотні таких автівок, які не пропускають, посилаючись на заборону у законі.

«Саме тому пропоную внести правки в діюче законодавство і дозволити реєстрацію за частинами ЗСУ та інших військових формувань авто з правим кермом на період дії воєнного стану і 90 днів після його скасування», — додав він.

Нагадаємо, що в Україні дозволили автовласникам замовляти індивідувальні номери онлайн. Водіям нагадали, що вантажівки, автобуси та автомобілі, які використовують для комерційного перевезення пасажирів, зобов'язані проходити техогляд. За їзду без техогляду передбачається штраф у 17 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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