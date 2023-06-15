Росія, яка веде страшну війну проти України, тероризує українські міста та села, знищує наших людей, взялася «судити» захисників Маріуполя, які потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

«Суд» над 22 українськими військовими відбувся на півдні росії у середу, 14 червня.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією агенції, росіяни влаштували судилище над військовополоненими бійцями «Азову».

Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій «причетності до терористичної організації» та «участі в акціях з повалення влади у «днр».

«У разі визнання їх винними, „азовцям“ загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення», — повідомило видання.

В AP також додають, що з 24 людей, яким були висунуті так звані «звинувачення», двох обміняли на російських військовополонених.

При цьому з 22 військовополонених, які постали перед «судом», вісім — жінки, які, як пише видання, працювали кухарями в полку «Азов».

Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції заводу «Азовсталь».

Втім, вони отримали наказ припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити. Зокрема, 5 українських командирів за домовленостями перебувають у Туреччині. Також частина українських військовослужбовців повернулася додому.

Нагадаємо, 11 червня в результаті чергового обміну полоненими з російського полону повернулись 95 наших захисників, у тому числі захисники «Азовсталі», полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута.

Фото https://apnews.com

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