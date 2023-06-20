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Охолоджувач заміновано: Буданов підтвердив загрозу підриву Запорізької АЕС (відео)

18:38 20 червня 2023
Кирило Буданов

Після підриву Каховської ГЕС є великий ризик аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки відсутній нормальний доступ води до охолоджувачів станції. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов.

«На жаль, станом на зараз, певна загроза існує. Ще раз кажу, певна. Тому що, перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилася, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що, підірвавши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше. Але друге, найстрашніше, — це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована. І що настрашніше — замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то буде велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на українську владу, вимагаючи зупинити цей конфлікт.

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