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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 53×51cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Ви не помічали, мої друзі, як багато навколо нас останнім часом розлучилося людей, здатних тлумачити все, що відбувається навколо, з неймовірною переконаністю у своїй правоті? Причому навіть у тих випадках, коли їхні впевнені заяви часом абсолютно суперечать одна одній. «Експерти» і «аналітики», яких з'явилося безліч, готові робити прогнози з будь-якого приводу, не звертаючи уваги не тільки на те, що прогнози ці не збуваються, але навіть на те, що вони постійно спростовують один одного. Нікого, виявляється, це зовсім не бентежить. Ба більше, нерідко стверджує у своїй правоті.
До речі, саме до таких «філософів» свого часу ставився і відомий Ходжа Насреддін, який жив у турецькому місті Акшекірі у 13 столітті. На будь-яке запитання у нього була переконлива відповідь. Будь-яку проблему він ладен був витлумачити так, щоб вона ставала зрозумілою кожному. І його зовсім не бентежило те, нерідко виглядало це, м'яко кажучи, досить дивно.
Якось, зібравши у себе вдома гостей, Ходжа голосно попросив дружину:
— Принеси нам трохи сиру. Сир зміцнює шлунок та збуджує апетит.
— Але в нас удома немає ні шматочка сиру, — засмучено зауважила дружина.
— Та невже? - здивувався Ходжа. — Ну нічого страшного. Адже, якщо добре розібратися, то від сиру часто засмучується шлунок і страждають ясна.
— Дозвольте, Ходже, — звернувся до господаря будинку один із гостей, — але яке ж із цих двох тверджень вважати правильним?
— Якщо в домі сир є, то перше, — не розгубився Насреддін. — А якщо сиру немає, тоді, звичайно, друге…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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