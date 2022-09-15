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Пікантний м'ясний пиріг з помідорами: затьмарить будь-яку піцу

17:11 15 вересня 2022
Пиріг з м&#39;ясом

В домашніх умовах можна швидко приготувати не лише «ліниву» піцу, але й м'ясний пиріг з томатами, який може цілком її замінити.

Як стверджує «Шуба», ця страва ідеально підходить для смачної вечері бо для вечірки. М’ясний пиріг з помідорами зазвичай подається зі свіжим салатом.

Інгредієнти (на 4 порції):

Для тіста:

  • Борошно пшеничне — 250 г;
  • Молоко — 150 мл;
  • Дріжджі сухі — 5 г;
  • Цукор — 10 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Олія соняшникова — 20 мл.

Для начинки:

  • М’ясний фарш — 500 г;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • Часник, зубчики — 2 шт.;
  • Яйця — 1 шт.;
  • Хліб білий — 100 г:
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Томати — 4 шт.;
  • Масло вершкове — 20 г.

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Приготування:

  • У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром та дати постояти 15 хвилин.
  • У просіяне борошно додати дріжджову суміш, сіль і замісити м’яке тісто. Дати тісту підійти — воно має збільшитися вдвічі.
  • Розкачати тісто по розміру форми для запікання. Змастити форму форму олією та викласти тісто, сформувавши бортики.
  • Хліб замочити у воді (або молоці) на 10 хвилин, відтиснути зайву вологу.
  • Цибулю і часник подрібнити на обсмажити на маслі до м’якості.
  • У фарш покласти замочений хліб, пасеровані овочі, яйце, посолити, поперчити та перемішати.
  • Рівномірно розкласти фарш по тісту.
  • Помідори помити, обсушити, нарізати кружальцями та викласти на фарш.
  • Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35−40 хвилин до рум’яності.

Про те, як приготувати мексиканський пиріг з м'ясом, а також пиріг-жульєн за рецептом дієтолога, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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