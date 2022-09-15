Пікантний м'ясний пиріг з помідорами: затьмарить будь-яку піцу
В домашніх умовах можна швидко приготувати не лише «ліниву» піцу, але й м'ясний пиріг з томатами, який може цілком її замінити.
Як стверджує «Шуба», ця страва ідеально підходить для смачної вечері бо для вечірки. М’ясний пиріг з помідорами зазвичай подається зі свіжим салатом.
Інгредієнти (на 4 порції):
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 250 г;
- Молоко — 150 мл;
- Дріжджі сухі — 5 г;
- Цукор — 10 г;
- Сіль — за смаком;
- Олія соняшникова — 20 мл.
Для начинки:
- М’ясний фарш — 500 г;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- Часник, зубчики — 2 шт.;
- Яйця — 1 шт.;
- Хліб білий — 100 г:
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Томати — 4 шт.;
- Масло вершкове — 20 г.
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Приготування:
- У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром та дати постояти 15 хвилин.
- У просіяне борошно додати дріжджову суміш, сіль і замісити м’яке тісто. Дати тісту підійти — воно має збільшитися вдвічі.
- Розкачати тісто по розміру форми для запікання. Змастити форму форму олією та викласти тісто, сформувавши бортики.
- Хліб замочити у воді (або молоці) на 10 хвилин, відтиснути зайву вологу.
- Цибулю і часник подрібнити на обсмажити на маслі до м’якості.
- У фарш покласти замочений хліб, пасеровані овочі, яйце, посолити, поперчити та перемішати.
- Рівномірно розкласти фарш по тісту.
- Помідори помити, обсушити, нарізати кружальцями та викласти на фарш.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35−40 хвилин до рум’яності.
Про те, як приготувати мексиканський пиріг з м'ясом, а також пиріг-жульєн за рецептом дієтолога, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay161
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