Пікантний м'ясний пиріг з помідорами: затьмарить будь-яку піцу

В домашніх умовах можна швидко приготувати не лише «ліниву» піцу, але й м'ясний пиріг з томатами, який може цілком її замінити.

Як стверджує «Шуба», ця страва ідеально підходить для смачної вечері бо для вечірки. М’ясний пиріг з помідорами зазвичай подається зі свіжим салатом.

Інгредієнти (на 4 порції): Для тіста: Борошно пшеничне — 250 г;

Молоко — 150 мл;

Дріжджі сухі — 5 г;

Цукор — 10 г;

Сіль — за смаком;

Олія соняшникова — 20 мл. Для начинки: М’ясний фарш — 500 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Часник, зубчики — 2 шт.;

Яйця — 1 шт.;

Хліб білий — 100 г:

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Томати — 4 шт.;

Масло вершкове — 20 г.

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Приготування: У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром та дати постояти 15 хвилин.

У просіяне борошно додати дріжджову суміш, сіль і замісити м’яке тісто. Дати тісту підійти — воно має збільшитися вдвічі.

Розкачати тісто по розміру форми для запікання. Змастити форму форму олією та викласти тісто, сформувавши бортики.

Хліб замочити у воді (або молоці) на 10 хвилин, відтиснути зайву вологу.

Цибулю і часник подрібнити на обсмажити на маслі до м’якості.

У фарш покласти замочений хліб, пасеровані овочі, яйце, посолити, поперчити та перемішати.

Рівномірно розкласти фарш по тісту.

Помідори помити, обсушити, нарізати кружальцями та викласти на фарш.

Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35−40 хвилин до рум’яності.

Про те, як приготувати мексиканський пиріг з м'ясом, а також пиріг-жульєн за рецептом дієтолога, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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