Салат з карамелізованою грушею: ідеальний додаток до птиці на сімейному обіді

Салат із грушею та сиром «Дор блю» — це вишукана і водночас поживна літня страва.

Солодкі грушеві нотки добре підкреслюються саме у поєднанні з класичним французьким сиром, а заправка, яка складається з меду та оливкової олії поєднує руколу, горіхи, грушу і сир в єдину величну симфонію смаку.

Такий салат буде дуже доречним під час сімейного обіду чи вечері, стверджують автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».

Отже, для приготування вишуканого частування візьміть:

грушу

руколу

сир дор-блю

горіхи

цукор

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст.л.

мед — 1 ч.л.

гірчиця — 1 ч.л.

лимонний сік — 1 ч.л.

Приготування

Грушу нарізати на слайси, карамелізувати їх на розігрітій пательні з маслом і цукром.

Горіхи нарізати крупно і також карамелізувати в тій же пательні, де була груша.

Руколу помити і обсушити

Збирається салат так: на велику тарілку викласти руколу, зверху грушу, далі сир, притрусити горішками і полити заправкою.

Порадує гостей і незвичайний салат з фетою і полуницею за рецептом української співачки та фуд-блогерки Анни Конди.





56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram