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Салат з карамелізованою грушею: ідеальний додаток до птиці на сімейному обіді

15:15 19 червня 2023
Готовий салат

Салат із грушею та сиром «Дор блю» — це вишукана і водночас поживна літня страва.

Солодкі грушеві нотки добре підкреслюються саме у поєднанні з класичним французьким сиром, а заправка, яка складається з меду та оливкової олії поєднує руколу, горіхи, грушу і сир в єдину величну симфонію смаку.

Такий салат буде дуже доречним під час сімейного обіду чи вечері, стверджують автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».

Отже, для приготування вишуканого частування візьміть:

  • грушу
  • руколу
  • сир дор-блю
  • горіхи
  • цукор

Для заправки:

  • оливкова олія — 3 ст.л.
  • мед — 1 ч.л.
  • гірчиця — 1 ч.л.
  • лимонний сік — 1 ч.л.

Приготування

Грушу нарізати на слайси, карамелізувати їх на розігрітій пательні з маслом і цукром.

Горіхи нарізати крупно і також карамелізувати в тій же пательні, де була груша.

Руколу помити і обсушити

Збирається салат так: на велику тарілку викласти руколу, зверху грушу, далі сир, притрусити горішками і полити заправкою.

Порадує гостей і незвичайний салат з фетою і полуницею за рецептом української співачки та фуд-блогерки Анни Конди.


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