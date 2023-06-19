Салат з карамелізованою грушею: ідеальний додаток до птиці на сімейному обіді
Салат із грушею та сиром «Дор блю» — це вишукана і водночас поживна літня страва.
Солодкі грушеві нотки добре підкреслюються саме у поєднанні з класичним французьким сиром, а заправка, яка складається з меду та оливкової олії поєднує руколу, горіхи, грушу і сир в єдину величну симфонію смаку.
Такий салат буде дуже доречним під час сімейного обіду чи вечері, стверджують автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».
Отже, для приготування вишуканого частування візьміть:
- грушу
- руколу
- сир дор-блю
- горіхи
- цукор
Для заправки:
- оливкова олія — 3 ст.л.
- мед — 1 ч.л.
- гірчиця — 1 ч.л.
- лимонний сік — 1 ч.л.
Приготування
Грушу нарізати на слайси, карамелізувати їх на розігрітій пательні з маслом і цукром.
Горіхи нарізати крупно і також карамелізувати в тій же пательні, де була груша.
Руколу помити і обсушити
Збирається салат так: на велику тарілку викласти руколу, зверху грушу, далі сир, притрусити горішками і полити заправкою.
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