Кейт Міддлтон у стилі принцеси Діани: в Британії відсвяткували День Ордену Підв'язки (фото, відео)

Червень видався для британської королівської сім'ї дуже насиченим щодо публічних заходів. ЗМІ ще не встигли завершити обговорення подробиць військового параду Trooping the Colour, який відбувся 17 червня в Лондоні, як за два дні у Віндзорі відбулося святкування Дня Ордену Підв'язки. Це найвищий лицарський орден Великобританії.

Загалом за статутом лицарів ордена Підв'язки не може бути більше 24 осіб, крім правлячого монарха, принца Уельського, членів королівської родини та іноземних монархів.

Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям та інші члени ордену пройшли головною вулицею Віндзора у традиційних шатах. Знову був невеликий військовий парад за участю оркестру. Назад до замку король та його дружина вже вирушили у відкритій кареті.

У центрі уваги опинилася принцеса Уельська. Кейт Міддлтон вибрала для свята елегантну літню сукню у дрібний горошок. Авторство належить дизайнеру Алессандрі Річ.

Безумовно, британські газети відразу зазначили, що сукня дуже схожа на ту, в якій була 1988 року на королівських перегонах в Аскоті принцеса Діана. Кейт дуже тонко та вміло підбирає вбрання та аксесуари для публічних заходів, щоразу віддаючи данину пам'яті та пошани матері свого чоловіка принца Вільяма.

Принцеса Діана (1988 рік)

Принцеса Кейт (2023 рік)

На цей раз навіть туфлі (торгова марка Jennifer Chamandi) Кейт були такими ж, як у Діани того дня 35 років тому. Крім того, на принцесі Уельській були сережки з перлами та діамантами, які колись належали леді Ді.

Відмінною деталлю образу Кейт Міддлтон став чорний капелюшок від Philip Treacy. Діана була в білому капелюшку.

Парад на честь Дня Ордену Підв'язки

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Мережі завірусилося зворушливе відео з принцом Вільямом та принцесою Шарлоттою.

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