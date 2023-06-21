Жеребкування кваліфікації Ліги конференцій: хто дістався «Ворсклі»

У середу, 21 червня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням кваліфікації Ліги чемпіонів кинуто жереб у відборі Ліги конференцій. Свого суперника дізналася полтавська «Ворскла», яка здобула путівку до єврокубків лише за підсумками останнього туру УПЛ.

У рамках 2-го кваліфікаційного раунду підопічні Віктора Скрипника зіграють із переможцем пари ДАК (Словаччина) — «Діла» (Грузія). Перший поєдинок полтавці проведуть 27 липня на своєму полі, гру у відповідь — 3 серпня у гостях.

Нагадаємо, що минулого єврокубкового сезону полтавці вилетіли саме на стадії 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, поступившись зі скандалом шведському АІКу.

Як відомо, у Лізі конференцій нашу країну також представить київське «Динамо», яке стартує у 3-му раунді кваліфікації (жеребкування — 24 липня; матчі — 10 та 17 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч молодіжного чемпіонату Європи Україна — Хорватія.

Фото uefa.com

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