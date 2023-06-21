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Україна

Це не голлівудський фільм: Зеленський про контрнаступ ЗСУ

14:51 21 червня 2023
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що прогрес на полі бою після двох тижнів контрнаступу ЗСУ «повільніший, ніж хотілося б».

Таку думку він висловив у інтерв'ю ВВС.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», — сказав він, зазначивши, що «на карту поставлено життя людей».

Також очільник держави поділився, що військовий поштовх давався нелегко, оскільки 200 тисяч кв. км території України було заміновано російськими військами.

«Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим», — додав президент.

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Ворог зазнає втрат, які набагато більші, ніж за цей час у травні. Зокрема, за минулу добу Силами оборони було знищено понад 500 окупантів, 35 дронів, 9 танків та інша військова техніка росіян.

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