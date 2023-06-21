36.68 / 37.34 40.30 / 41.10
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чи приймати перед іспитом заспокійливе, щоб не хвилюватися: фахівець дав поради

21:05 22 червня 2023
учні

Українські діти активно складають іспити — національний мультипредметний тест. Й багатьох батьків турбує запитання, які засоби чи ліки можна приймати їхнім дітям перед заходом, щоб не хвилюватися. Відповідь дав психіатр та невролог Євген Скрипник.

«Хвилювання перед екзаменом — це природна реакція, яка показує, що ваша дитина нормальна, — говорить лікар. — Якщо вона відповідально ставиться до іспиту, то хвилювання для неї є нормою. Приймати будь-які ліки при хвилюванні не варто. Це не є хвороба, це фізіологічний процес».

Перш за все, радить лікар, потрібно виділяти мінімум 45 хвилин на день на заняття спортом, бігом, на прогулянки.

«Багато ходити пішки — в магазин, до репетитора тощо. Перерву робити також кожні 45 хвилин, для фізичних вправ. Повноцінний сон — не менше 8 годин. Виконувати правила гігієни сну. Обмежте перегляд новин, фільмів, особливо новин з емоційним навантаженням. Більше спілкуйтеся з однокласниками, які вже склали чи будуть складати іспит, підтримуйте один одного та беріть позитивний досвід один в одного. Позитивне спілкування в колі сім’ї та підтримка рідних теж допоможуть заспокоїтись».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з липня «Доступні ліки» будуть лише за електронними рецептами.

Читайте також: Повзають мурашки по ногах: лікар пояснив, що це може означати

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду і дігтярне мило: будете збирати урожай до осені відрами (відео)

Меган Маркл в ефірі

Голос Меган Маркл додавався пізніше: стала відомою причина втрати принцем Гаррі та його дружиною 20 млн доларів

Один з останніх концертів Пугачової на батьківщині

«Спустилася з небес»: Алла Пугачова знайшла блискучий вихід, коли їй під ноги ледь не впав німецький журналіст

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту