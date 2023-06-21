Чи приймати перед іспитом заспокійливе, щоб не хвилюватися: фахівець дав поради

Українські діти активно складають іспити — національний мультипредметний тест. Й багатьох батьків турбує запитання, які засоби чи ліки можна приймати їхнім дітям перед заходом, щоб не хвилюватися. Відповідь дав психіатр та невролог Євген Скрипник.

«Хвилювання перед екзаменом — це природна реакція, яка показує, що ваша дитина нормальна, — говорить лікар. — Якщо вона відповідально ставиться до іспиту, то хвилювання для неї є нормою. Приймати будь-які ліки при хвилюванні не варто. Це не є хвороба, це фізіологічний процес».

Перш за все, радить лікар, потрібно виділяти мінімум 45 хвилин на день на заняття спортом, бігом, на прогулянки.

«Багато ходити пішки — в магазин, до репетитора тощо. Перерву робити також кожні 45 хвилин, для фізичних вправ. Повноцінний сон — не менше 8 годин. Виконувати правила гігієни сну. Обмежте перегляд новин, фільмів, особливо новин з емоційним навантаженням. Більше спілкуйтеся з однокласниками, які вже склали чи будуть складати іспит, підтримуйте один одного та беріть позитивний досвід один в одного. Позитивне спілкування в колі сім’ї та підтримка рідних теж допоможуть заспокоїтись».

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