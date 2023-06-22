«Це є наслідком неспроможності рф підготувати єдину відповідь»: експерти про контрнаступ України

Міністерство оборони росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем риторичної узгодженості. Це свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів. Міністр оборони росії сергій шойгу виступив днями перед колегією Міноборони і почав свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на заході Донецької та Запорізької областей. Про це пише ISW.

Раніше 5 червня шойгу заявив, що контрнаступ розпочався 4 червня, що відповідає попередній оцінці ISW щодо дати початку контрнаступу. Він додав, що українські війська здійснили з того часу 263 атаки на російські позиції, але заперечив, що ЗСУ досягли успіху на будь-якій ділянці театру бойових дій, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ. Неочікувано, що шойгу так публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть попри типове для МО рф заперечення українських успіхів).

Ймовірно, вважають експерти, це є помітним наслідком неспроможності рф підготувати єдину відповідь на контрнаступ України в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, яка виникла внаслідок цього. Тобто російський інформаційний простір певною мірою адаптувався до минулих інформаційних колапсів і тепер діє відповідно.

Раніше в розвідці Естонії пояснили, чому ЗСУ ведуть «тихий» контрнаступ.

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