Вбивство педофілом дитини на Івано-Франківщині: керівників поліції району усунули від роботи під тиском місцевих жителів

Мешканці Косівського району Івано-Франківщини, де у селі Кути чоловік згвалтував та вбив 9-річну родичку, звинувачуют місцеву поліцію у тому, що трагедія сталася через неналежне виконання превентивних заходів щодо раніше засудженого чоловіка. Люди казали, що трагедії не було, якби правоохоронці відреагували на попередню атаку на жінку у травні цього року.

Як зазначають в ГУ НП в Івано-Франківскій області, після зстріччю з громадськіст на час службового розслідування були відсторонені начальник Косівського РВП та його заступник з превентивної діяльності. Їхні обов`язки виконуватимуть поліцейські з апарату ГУНП.

Т.в.о. очільника Національної поліції України Іван Вигівський призначив проведення комплексної перевірки службової діяльності всього відділу поліції. Громадян закликали долучатися до співпраці — надавати інформацію, скарги та повідомлення, які будуть використані при проведенні службового розслідування.

В Нацполіції додали, що результати роботи комісії та подальші кадрові рішення будуть доведені громадськості.

Наразі чоловік, який вбив дитину, затриманий. Як уточнює видання ukraine.novyny.live, 34-річний підозрюваний був раніше засуджений за сексуальні злочини та злочини проти власності.

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Фото поліції



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