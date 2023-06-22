Стало відоме ім’я «таємного» тренера «Голосу країни-13»

Стало відоме ім’я третього тренера нового сезону «Голосу країни» («1+1 Україна»). Вперше в історії проєкту тренерське крісло зайняв відомий український музичний продюсер, автор хітів та творець супергероя Килиммена Іван Клименко.

— Я вдячний за можливість сісти у тренерське крісло, бо я давно слідкую за «Голосом країни», — сказав Іван в етері «Сніданку». - Відчуваю відповідальність, адже завжди був ніби футбольним тренером, який знаходиться за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці.

Клименко відомий своєю співпрацею з великою кількістю топових українських артистів — Kalush Orchestra, Jamala, ALYONA ALYONA. До речі, Stefania написана саме Іваном. Також він автор усіх україномовних пісень співачки DOROFEEVA.

— У мене завжди було розуміння, що я можу дати учасникам, — каже Іван. — Це бажання тільки зростало. Зараз, коли в мене багато досвіду створення успішної української музики, я можу ним поділитися з учасниками, допомогти їм у музичній кар’єрі. Для мене важливо шукати вокалістів, які мають ці ознаки українця. Вони мають бути сучасними, мислити прогресивно, адже кожен артист має бути рупором та нести меседжі, які вкладає у свою творчість.

Нагадаємо, що вже відомі імена двох інших тренерів — це Юлія Саніна та Артем Пивоваров.

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