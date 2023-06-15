Музичний супергерой: стало відоме ім’я третього тренера «Голосу країни»

Стало відоме імя третього зіркового тренера популярного вокального шоу «Голос країни», яке будуть знімати частково в Польщі.

У червоне крісло тренер в образі Килиммена — українського музичного супергероя, учасника гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на «Євробаченні-2022».

Хто саме знаходиться в образі супергероя, тримають в секреті. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів.

«Килиммен — це дуже неочікуваний вибір тренера. Адже це справжній сучасний супергерой, який уособлює українську музику та втілює нашу ідентичність. Але головне — хто ж ховається всередині образу цього супергероя. Я впевнений, що глядачі будуть дуже здивовані, коли це дізнаються», — каже Володимир Завадюк, продюсер «Голосу країни».

Творці шоу обіцяють незабаром розсекретити ім’я загадкового персонажа. Можливо, це буде один із учасників гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали.

Нагадаємо, першими тренерам «Голосу країни» стали популярні артисти Юлія Саніна та Артем Пивоваров.

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