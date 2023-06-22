«Кохаю, але не зовсім»: Надя Дорофєєва підірвала мережу новим кліпом

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка раніше розповіла про нелегкий емоційний стан, підірвала мережу новим кліпом «Кохаю, але не зовсім». Трек артистка разом з Іваном Клименком та Михайлом Кацуріним написала ще рік тому й чекала зручного моменту, що представити пісню. Однак її фрагменти, які були частково опубліковані, вмить стали популярними та значно прискорили дату повного релізу.

«Але такого в мене ще не було — ви вивчили слова задовго до релізу, назнімали майже 10 тисяч тіктоків, які зібрали понад 2,5 млн переглядів!!! Цей трек і кліп — хай залітають!», — написала Надя про нову роботу.

В кліпі вона продемонструвала запальну стильну хореографію. А також засвітила каблучку.

В мережі ширяться чутки, що Надя таємно вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

Раніше артистка вже спростовувала «новину» про весілля, а також чутки про чергову вагітність.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram