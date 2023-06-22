Чи залежить право одинокої матері на соціальну відпустку від віку дитини: юристи дали відповідь

Поки законодавці розмірковуютть над змінами щодо декретної відпустки, багатьох українців турбує питання: по досягненню якого віку дитини одинокій матері належить соціальна відпустка. Як повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО», Закон України «Про відпустки» не встановлює віку дитини, по досягненню якого одинокій матері належить соціальна відпустка, а лише гарантує таку відпустку для одинокої матері. При цьому дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Таким чином, за загальним правилом, соціальна відпустка одинокій матері надається до досягнення дитиною 18 років.

«Органи Держпраці роз’яснюють, що одинока мати не втрачає права на цю відпустку в році досягнення дитиною граничного віку для її надання. Тобто, якщо дитині виповниться 18 років 6 серпня 2023 року, у 2023 році мати має право взяти соціальну відпустку. Тривалість соціальної відпустки одинокої матері триває 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності інших підстав для цього виду соціальних відпусток її тривалість для одинокої матері збільшується до 17 календарних днів. До таких підстав зараховується виховання дитини з інвалідністю, двох або більше дітей віком до 15 років тощо».

Одиноким матерям соціальна відпустка надається понад щорічні відпустки, зокрема щорічну основну чи додаткову відпустки (тобто дні відпустки сумуються: щорічна + соціальна). Крім того, соціальна відпустка одиноким матерям переносяться на інший період або продовжуються у випадку: тимчасової непрацездатності працівника; виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати; збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням; встановлення факту позбавлення працівника особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

«Роботодавець може відмовити надати соціальну відпустку одинокій матері в умовах воєнного стану, якщо працівниця залучена до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, — зазначають у „Юридичному пораднику для ВПО“. — В інших випадках роботодавець може відмовити лише у наданні невикористаних днів щорічної відпустки».

Раніше юристи пояснили, кого під час війни звільнять від сплати податків.

Також нагадаємо, що в Україні внесли важливі зміни в Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram