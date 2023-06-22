Україна виборола перші два «золота» на Європейських іграх: постаралися каноїсти-двійки

У четвер, 22 червня, у перший же день, коли на Європейських іграх у Кракові розігрувалися медалі, українські спортсмени здобули дві нагороди найвищої проби у змаганнях на каное-двійках.

Уперше в кар'єрі «золото» Європейських ігор поповнило колекцію медалей Людмили Лузан, яка опинилася поряд із місцем нещодавньої трагедії в Умані, та Валерії Терети. Нашим дівчатам не виявилося рівних на дистанції 500 метрів, які вони подолали за 1:58,233 хв. Другими з відставанням менш ніж 0,3 секунди (!) стали віцечемпіонки Європи іспанки Антія Хакоме та Марія Корбера (1:58,506 хв), а третє місце дісталося Г'яді Брагато та Б'янці Надь з Угорщини (1:59,163 хв).

Також на верхній щабель п'єдесталу за підсумками заїзду на аналогічній дистанції зійшли наші співвітчизники Олег Кухарик та Ігор Трунов із результатом 1:28,928 хв. На фініші українці впевнено обійшли суперників, «привізши» майже секунду німцям (1:29,825 хв) та сербам (1:29,855).

У той же час скарбничка української команди поповнилася «бронзою» за підсумками змагань зі стрільби із пневматичного пістолета з 10 метрів. Наша олімпійська чемпіонка Олена Костевич не змогла пробитися до вирішальної «перестрілки», поступившись лише 0,8 балами француженці Камій Єрджеєвські, яка в підсумку стала віцечемпіонкою Європейських ігор, а «золото» дісталося Клаудії Бреш із Польщі.

Таким чином, у перший же «медальний» день на Європейських іграх збірна України виборола три нагороди й у загальному медальному заліку ділить 2−3 місця з Польщею. Перша ж позиція в активі спортсменів з Італії, які мають у своєму активі 2 «золота» та 3 «бронзи».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Вікторія Онопрієнко сенсаційно стала чемпіонкою Європи з художньої гімнастики.

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