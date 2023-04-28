«Я прокинулася вночі від вибуху»: знаменита українська спортсменка опинилася поряд з місцем трагедії в Умані

Знаменита українська каноїстка, триразова чемпіонка світу та Європи, віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо Людмила Лузан ухвалила рішення знятися з Кубка України з веслування в Умані, який вночі зазнав ракетної атаки рашистів, повідомляє «Суспільне Спорт».

За словами головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва, 26-річна спортсменка з Івано-Франківська перебувала за 300 метрів від місця влучення ракети, яка за останніми даними забрала життя 14 людей. Після пережитого у Людмили стався нервовий зрив.

«Трагедія сталася поряд із готелем, де перебувала наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося… Вважаю це недоречним, коли в місті жалоба, а ми виступатимемо після ракетної атаки», — написала Людмила Лузан у соцмережах.

До речі, найближчими днями Міжнародна федерація веслування на байдарках та каное має ухвалити рішення про повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Українські веслувальники після трагедії в Умані записують відеозвернення до міжнародної федерації із закликом залишити усунення спортсменів із країн-агресорів у силі.

Нагадаємо, що раніше російська ракета прилетіла у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука у Запоріжжі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою України 2021 року і увійшла до топ-трійки 2022-го.

Фото Instagram

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