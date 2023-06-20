23 червня 2023

Якось до Хінг Ши прийшов за порадою молодик, який багато часу проводив у пошуках супутниці життя:

- Вчителю, скажіть, ось я хочу одружитися, але обов'язково щоб вона була незаймана. Чи правильно я роблю?

Хінг Ши запитав його:

- А чому саме на незайманій?

- Ну, то я буду впевнений, що моя дружина доброчесна.

Тоді вчитель підвівся і приніс два яблука — одне ціле, а друге надкушене. І запропонував юнакові спробувати їх. Той спочатку взяв ціле і надкусив його — яблуко виявилося гнилим і несмачним. Тоді він узяв надкушене, спробував. Але й надкушене яблуко було гнилим. У здивуванні юнак спитав вчителя:

- То як мені тоді вибирати дружину?

- Серцем, — відповів Хінг Ши. — Серцем…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.