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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2009
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 31×33 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Якось до Хінг Ши прийшов за порадою молодик, який багато часу проводив у пошуках супутниці життя:
- Вчителю, скажіть, ось я хочу одружитися, але обов'язково щоб вона була незаймана. Чи правильно я роблю?
Хінг Ши запитав його:
- А чому саме на незайманій?
- Ну, то я буду впевнений, що моя дружина доброчесна.
Тоді вчитель підвівся і приніс два яблука — одне ціле, а друге надкушене. І запропонував юнакові спробувати їх. Той спочатку взяв ціле і надкусив його — яблуко виявилося гнилим і несмачним. Тоді він узяв надкушене, спробував. Але й надкушене яблуко було гнилим. У здивуванні юнак спитав вчителя:
- То як мені тоді вибирати дружину?
- Серцем, — відповів Хінг Ши. — Серцем…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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