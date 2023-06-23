Чекаємо середини літа: в ГУР дали прогноз розвитку подій на фронті

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький вважає, що найближчі 2−3 місяці на фронті будуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «РБК-Україна».



«На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2−3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль — це звільнення всіх наших територій», — певен заступник Буданова.

За словами Скібіцького, росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою «спеціальну військову операцію», чи не закінчили.

«Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа — чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування», — вважає представник ГУР.

Для прикладу Вадим Скібіцький навів те, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення ленінградського та московського військових округів. За його словами, після цього можна буде прогнозувати можливий характер дій росії вже на осінньо-зимову кампанію.

Скібіцький також прокоментував можливість застосування кремлем ядерної зброї та заяву з цього приводу президента США Джо Байдена.

В МВС заявили, що у зв'язку з можливою ядерною загрозою, в Україні вже розпочато мобілізацію робочих груп. Найближчими днями будуть проведені навчання з перекриття доріг та розгортання санітарних блокпостів. Населення влада буде інформувати, як діяти у разі небезпеки.

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