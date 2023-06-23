«Машеровський» салат з маринованими грибами: гідна заміна олів’є

Салат виходить дуже ніжним, смажені овочі надають йому вершкового смаку, а курка й грибочки відмінно поєднуються та роблять страву поживнішою. Салат «Машеровський» можна приготувати не лише на повсякденну вечерю, а й до святкового столу, зазначає кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти:

мариновані гриби — 350 г

куряче філе (обсмажене) — 450−500 г

яйця варені — 5 шт.

цибуля — 2 шт.

морква — 2 шт. (~300 г)

солоні огірки — 250 г



майонез — 2−3 ст. л.

сіль, перець до смаку

Приготування

Яйця варимо круто. Їх та овочі нарізаємо дрібним кубиком. Куряче філе промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками. Солимо, обсипаємо каррі та розтираємо спеціями. Обсмажуємо філе на розігрітій олії на сильному вогні до рум’яної скоринки по 2 хвилини з кожного боку.

Далі наливаємо на пательню воду. Тушкуємо філе під кришкою на маленькому вогні 15 хвилин. Готову курку знімаємо на тарілку та даємо охолонути, нарізаємо кубиком.

Окремо обсмажуємо до золотистості цибулю та моркву. Даємо охолонути та змішуємо в глибокій мисці курку з обсмаженими овочами та огірками.

До них відправляємо подрібнені гриби та яйця. Заправляємо салат майонезом, солимо, перчимо. Перемішуємо, салат готовий. Можемо подавати його до столу!

Звичайно, як і олів’є, страву краще відправити хвилин на 20 в холодильник. Тоді інгредієнти просякнуть соусом, смак буде гармонійніший.