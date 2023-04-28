Смачний салат «Мачо»: підкорить серце кожного справжнього чоловіка за хвилини (відео)
Якщо жінки намагаються зберегти фігуру та віддають перевагу легким салатам з овочів, то більшості чоловіків подобаються ситніші страви.
Один з таких простих у приготуванні, що не вимагає великої різноманітності продуктів — салат «Мачо».
Салат виходить дуже смачним. Рецепт простий й не забере у господині багато часу.
Салат «Мачо»
Інгредієнти:
яловичина відварена 250 г
огірки мариновані 3 шт
часник 3 зубчики
яйце 3 — 4 шт
волоські горіхи 130 г
майонез
Процес приготування показано на відео.
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