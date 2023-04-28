Смачний салат «Мачо»: підкорить серце кожного справжнього чоловіка за хвилини (відео)

Якщо жінки намагаються зберегти фігуру та віддають перевагу легким салатам з овочів, то більшості чоловіків подобаються ситніші страви.

Один з таких простих у приготуванні, що не вимагає великої різноманітності продуктів — салат «Мачо».

Салат виходить дуже смачним. Рецепт простий й не забере у господині багато часу.

Салат «Мачо»

Інгредієнти:

яловичина відварена 250 г

огірки мариновані 3 шт

часник 3 зубчики

яйце 3 — 4 шт

волоські горіхи 130 г

майонез

Процес приготування показано на відео.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат з локшини швидкого приготування «Мівіна».

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