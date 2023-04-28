37.48 / 38.03 40.90 / 41.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний салат «Мачо»: підкорить серце кожного справжнього чоловіка за хвилини (відео)

17:50 28 квітня 2023
салат

Якщо жінки намагаються зберегти фігуру та віддають перевагу легким салатам з овочів, то більшості чоловіків подобаються ситніші страви.

Один з таких простих у приготуванні, що не вимагає великої різноманітності продуктів — салат «Мачо».

Салат виходить дуже смачним. Рецепт простий й не забере у господині багато часу.

Салат «Мачо»

Інгредієнти:
яловичина відварена 250 г
огірки мариновані 3 шт
часник 3 зубчики
яйце 3 — 4 шт
волоські горіхи 130 г
майонез

Процес приготування показано на відео.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат з локшини швидкого приготування «Мівіна».

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кліщ

Головне — не відірвати головку: як правильно і без болі витягнути кліща з тіла людини (відео 13+)

малина

Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

поліція

Нові правила перевірки водіїв на алкоголь: в Кабміні нагадали допустиму дозу та штрафи за її перевищення

Участник бойових дій

Мобілізація по-новому: Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту