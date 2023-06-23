«При виникненні хоча б одного з симптомів — негайно телефонуйте 103»: лікар про те, як розпізнати інсульт

Разом з інфарктом міокарду, інсульти займають перше місце в світі серед причин смертності, 1\4 усіх інсультів трапляється у віці до 65 років. Лише 20% серед людей, які перенесли інсульт повністю, відновлюються. Усі інші залишаються або з неврологічним дефіцитом, або гинуть. Інсульт — невідкладний стан, на лікування якого у вас є лише 4.5 години, пояснює лікар-невролог Давид Щербина.

«Більша частина інсультів — ішемічні, більшість з них виникають через те, що тромб закупорює судину і викликає ішемію мозкової тканини (дефіцит кисню), що призводить до загибелі частини мозку. Чому лише 4.5 години? — Це терапевтичне вікно, коли можна провести тромболізис (процес розчинення тромбу під впливом введеного в кров'яну систему ферменту — Авт.). Також до 24 годин ще можна провести механічну тромбектомію (видалення тромба катетером). Звичайно, якщо лікарня має навички проведення цих процедур. На жаль, таких лікарень меншість, але все ж вони є. Якщо цей час втрачено — ніякі крапельниці капати нема сенсу. Все, цю частину мозку вже втрачено. Лікування зводиться до підтримки життевих показників, реабілітації, ерготерапії та профілактики повторних інсультів».

Для того, аби розпізнати інсульт, існує мнемонічна шкала «МОЗОК».

«М — Мовлення. Неправильний вимов, плутання слів, нерозуміння зверненої мови.

О — Очі. Раптова повна або часткова втрата зору, двоїння в очах.

З — Запаморочення. Втрата рівноваги чи різке запаморочення.

О — Обличчя. Поява асиметрії на обличчі, особливо видно при посмішці.

К — Кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Неможливість підняти кінцівку вгору через слабкість в ній».

При виникненні хоча б одного з пунктів — негайно телефонуйте 103.

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