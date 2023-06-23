Слідкуйте за масою тіла: лікар пояснив, чим небезпечний остеоартроз

Болі в суглобах — одна з найчастіших скарг на здоров'я пацієнтів, старших за 40 років. У більшості випадків біль спричиняє остеоартроз. Це дегенерація хряща в суглобі, втрата еластичності суглобових тканин, розростання кісткової тканини в суглобі. Простішими словами, це зношення суглобу, причому незворотне, зазначає сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Причини остеоартрозу: спадкова схильність, надлишкова маса тіла, надлишкові навантаження на суглоби (статичні навантаження, коли суглоб малорухомий, але на нього здійснюється тиск), заняття деякими видами спорту: важка атлетика, штанга, футбол, травми суглобів.

Найчастіше уражає остеоартроз кульшовий (тазостегновий), колінний, суглоби кистей".

Проте, додає лікар, можливо попередити прогресування остеартрозу у ваших суглобах.

«Потрібно стежити за масою тіла, докладати всіх можливих зусиль для схуднення при ожирінні. Слід відмовитися від занять видами спорту, де передбачено підняття вантажів чи є ризик частих травм, вживати достатню кількість води на добу (1,5 л для дорослої людини), тренувати м'язи кінцівок за допомогою динамічних навантажень: біг, ходьба. Натреновані м'язи зменшують навантаження на суглоб, зменшуючи його зношення. Варто уникати переохолодження суглобів».

«ФАКТИ» публікували застереження лікаря любителям ходити з голими щиколотками та без рукавиць взимку.

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