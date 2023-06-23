Зеленський наказав Залужному терміново звільнити одеського військкома, який має віллу в Іспанії

Президент Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, на якому, зокрема наказав Командувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.

Також очільник держави доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України. Комісію має очолити перший заступник міністра оборони України генерал Павлюк.

У своєму Telegram Зеленський перерахував усі питання порядку денного:

оборонно-наступальні операції;

постачання зброї;

контракти із партнерами;

темпи зростання виробництва в українському ОПК.

«Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, — ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського „воєнкома“ — начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна», — написав президент.

Нагадаємо, що на початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі «білих квитків». Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що дружина «воєнкома» під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина підозрюваного придбала в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення «воєнкома».

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 червня, відбулося також знакове засідання РНБО, де зокрема було прийнято рішення про масштабні перевірки доброчесності суддів в Україні.

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