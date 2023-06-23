Український каратист Заплітний на останніх секундах став чемпіоном Європейських ігор

Українські спортсмени продовжують збирати нагороди на Європейських іграх, які у ці дні проходять у польському Кракові.



Слідом за «золотом» Анжеліки Терлюги чергову нагороду найвищої проби поклав до скарбнички нашої збірної каратист Андрій Заплітний. 21-річний уродженець Чернівців, який у березні став дворазовим чемпіоном Європи в індивідуальному та командному куміте, на груповому етапі у ваговій категорії до 75 кг переміг азербайджанця Фаріда Агаєва (2:1), португальця Тьягу Мігеля Гонсалвеша дос Сантоса (2:0) та італійця Даніеле Де Віво (3:0), а у півфіналі у важкій сутичці впорався з бельгійцем Квентіном Маходеном (5:4).

У вирішальному поєдинку Заплітний знову зустрівся з італійцем Де Віво, якого переміг у групі. Цього разу поєдинок складався не на користь українця, за дві секунди до його завершення Андрій поступався в рахунку, але за час, що залишився, встиг провести результативну атаку — і за рівності очок (3:3) судді віддали перемогу нашому співвітчизнику.

Ще одну медаль у карате принесла Аніта Серьогіна. У ваговій категорії до 61 кг наша співвітчизниця перемогла всіх суперниць по групі та півфіналу, а у вирішальній сутичці за рівного рахунку (2:2) програла німкені Рим Хаміс та стала віцечемпіонкою Європейських ігор.

Додамо, що також медалі приніс змагальний день українським веслярам. Слідом за «золотом» у каное-двійці Людмила Лузан завоювала «срібло» в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а чоловіча четвірка у складі Дмитра Даниленка, Олега Кухарика, Івана Семикіна та Ігоря Трунова стала другою на байдарці на 500-метрівці.

Таким чином, здобувши 5 золотих, 3 срібних та 2 бронзові нагороди, збірна України посідає друге місце в загальному медальному заліку. Попереду лише спортсмени Італії, у яких в активі 6 золотих, 3 срібні та 7 бронзових медалей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна із «золотом» Грушиної-Акобії та Коляденко блискуче виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної боротьби.

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