Звинуватили в тероризмі: в Бердянську окупанти вбили двох підлітків-патріотів

Окупаційна влада Запорізької області заявила, що вбила в Бердянську двох підлітків 2006 року народження, яких раніше звинувачували в диверсії на залізниці.

Про це розповідає ізраїльський офіцер-блогер Ігаль Левін з посиланням на публікацію гауляйтера володимира рогова.

За словами Левіна, підлітків деякий час тримали в катівнях, а потім випустили під нагляд і продовжували «шити» їм справу.

Відомо, що одного з них звали Тигран Оганесян. Тиграну було всього лише 16 років, його в минулому році затримували за проукраїнську позицію. Зокрема, у вересні 2022 року рашисти викрали Тиграна та його друга Микиту Ханганова і звинували їх у тероризмі. За даними «Медійної ініціативи за права людини», їх допитували, били та катували електричним струмом.

Нині в організації обіцяють встановити всі обставини розправи росіян над патріотами.

Також в місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна. Він тримає в руках автомат і каже: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: «Героям слава».

Під відеоповідомленням зазначають, що перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта та зарізати місцевого поліцейського.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську триває системний спротив місцевих жителів рашистам.



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