Де дивитись онлайн Іспанія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на матч за перше місце в групі Євро-2023

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України, яка перемогла на Євро-2023 Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), проведе останній матч групового турніру.

На стадіоні «Джулешти» у Бухаресті підопічні Руслана Ротаня, які вже забезпечили собі (як і суперник) вихід до чвертьфіналу, оскаржать у поєдинку з Іспанією перше місце в групі. Оскільки у наших суперників за рівності очок краща різниця забитих і пропущених м'ячів (піренейці розгромили румунів — 3:0 та здолали хорватів — 1:0), то «жовто-синіх» влаштує лише перемога.

У минулі роки «молодіжки» України та Іспанії перетиналися один з одним чотири рази. Одну зустріч виграли «жовто-сині» (2:1 у 1993-му), ще один матч завершився внічию (0:0 у 2003-му) та двічі успіху досягли піренейці (2:0 у 2003-му та 3:0 у 2011-му).

Цього разу букмекери у майбутньому поєдинку надають перевагу суперникам команди Руслана Ротаня. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу іспанців приймає з коефіцієнтом 1,79, на нічию — 3,90, на успіх України, якій через дискваліфікацію не допоможе форвард «Динамо» Владислав Ванат, — 4,75.

У прямій трансляції матч Іспанія U21 — Україна U21 (початок — о 21:45) в нашій країні покажуть регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Рівне», «Суспільне: Львів» тощо), також прямий ефір буде доступний на сайті «Суспільне Спорт».

Чемпіонат Європи U21. Група В. 3-й тур

27 червня (вівторок)

Іспанія U21 — Україна U21 21:45 регіональні канали «Суспільного», сайт «Суспільне Спорт»

В іншому матчі групи В у цей самий час зіграють Румунія та Хорватія.

Становище команд: 1. Іспанія — 6 очок (різниця м'ячів — 4:0); 2. Україна — 6 (3:0); 3. Хорватія — 0 (0:3); 4. Румунія — 0 (0:4).

Додамо, що у чвертьфіналі Євро-2023 суперником збірної України стане одна із команд квартету D, де грають Франція, Італія, Швейцарія та Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» в останньому спарингу перед Євро-2023 зіграла внічию з Ірландією.

Фото uefa.com

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