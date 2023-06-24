Україна U21 на 89-й хвилині вирвала перемогу у Румунії на Євро-2023: відеоогляд матчу

У суботу, 24 червня, молодіжна збірна України, яка перемогла у стартовій грі хорватів (2:0), провела другий поєдинок групового турніру чемпіонату Європи з футболу, який проходить на стадіонах Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня. Цього разу суперниками підопічних Руслана Ротаня у Бухаресті стали господарі змагань румуни, які програли на старті Іспанії (0:3).

Чемпіонат Європи U21. Група В. 2-й тур

Румунія U21 — Україна U21 — 0:1

Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бражко (Желiзко, 86), Бондаренко (Очеретько, 86), Судаков, Криськів (Брагару, 68), Кащук (В'юнник, 78), Сікан (Ванат, 68).

Гол: Дікан (89, у свої ворота).



На 90+2-й хвилині вилучено Ваната (Україна).

З перших хвилин зустрічі румуни, притиснуті до стінки турнірною ситуацією та завзято підтримувані 15 тисячами вболівальників на стадіоні «Стяуа», влаштували тиск на ворота збірної України, і підопічним Руслана Ротаня довелося нелегко. Втім, згодом наші хлопці взяли гру під свій контроль, і один тільки Кащук до перерви мав три чудових шанси вивести свою команду вперед. Але у двох випадках блискуче зіграв воротар господарів поля, а ще в одному епізоді м'яч пролетів поряд із штангою. Та й наш голкіпер Трубін в одному з епізодів завдяки блискучій реакції не дозволив збірній Румунії вийти вперед.

Після перерви «жовто-сині» знову частіше гостювали у володіннях румунів, але м'яч наполегливо не йшов у ворота. Наприклад, в одному з епізодів після удару Сікана суперника врятувала лише поперечина, а пізніше Ванат із вигідної позиції не зміг переграти голкіпера. І все ж на 89-й хвилині Україна таки домоглася бажаного, коли після проходу Брагару вздовж лінії воріт м'яч опинився в сітці рикошетом від п'яти захисника румунів Дикана — 0:1. Однією ногою Україна вже у плей-оф.

На жаль, у діжці меду без ложки дьогтю не обійшлося. Вже в компенсований час Ванат не справився з емоціями і отримав пряму червону картку.

Становище команд у групі В: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Іспанія — 3 (1); 4. Хорватія — 0 (1); 4. Румунія — 0 (2).

Ще в одному матчі у квартеті В цього ж дня (о 21:45) зіграють Хорватія та Іспанія.

Нагадаємо, що у 3-му турі групової стадії 27 червня відбудуться поєдинки Іспанія — Україна та Хорватія — Румунія. З групи до наступного раунду Євро-2023 вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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